Diebstahl einer Hinweistafel

Am 23.02.2025, gegen 15:30 Uhr entwendeten zwei männliche Personen eine am Ausoniusufer in der Nähe eines Schiffsanlegers aufgestellte Hinweistafel.





Die Täter lösten die Tafel von den Befestigungspfosten und luden diese in einen weißen Kastenwagen.

Im Anschluss entfernten sich die Täter im Kastenwagen in Richtung L50.



Durch Aufnahmen konnte ermittelt werden, dass am von den Tätern genutzten Pkw Kennzeichen mit gelbem Hintergrund montiert waren.



Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern, oder zum von den Tätern genutzten Pkw.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531/95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





