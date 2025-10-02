Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil eines verunfallten Radfahrers

Am 01.10.2025, gegen 11:15 Uhr, stürzte ein Radfahrer auf dem Radweg zwischen Graach a. und Bernkastel. Ein Ehepaar leistete Erste Hilfe und nutzte gleichzeitig die hilflose Lage des verunfallten Radfahrers aus, um seine Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack zu entwenden.

Bernkastel-Kues (ots) -



Am 01.10.2025, gegen 11:15 Uhr, stürzte ein Radfahrer auf dem Radweg zwischen Graach a.d.M. und Bernkastel. Ein Ehepaar leistete Erste Hilfe und nutzte gleichzeitig die hilflose Lage des verunfallten Radfahrers aus, um seine Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack zu entwenden.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531-95270

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell