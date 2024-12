Diebstahl einer Feuertonne am Feuerwehrgerätehaus

Am Sonntag, den 08.12.2024 veranstaltete die Feuerwehr Masholder einen Weihnachtsbaumverkauf vor dem dortigen Feuerwehrgerätehaus.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch eine Feuertonne genutzt, die über Nacht auf dem Hof der Feuerwehr abgestellt wurde.



Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht vom 08.12.24 auf den 09.12.24 die oben genannte Feuertonne.



Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Feuertonne oder auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei



