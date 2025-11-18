Das Auto war zur Tatzeit vermutlich unverschlossen.
Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
Die Polizei empfiehlt, Autos auch bei kurzer Abwesenheit immer entsprechend abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen.
Diebstahl aus PKW