Diebstahl aus Automaten

Am Mittwoch, 10. September, gegen 4:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter in einem Waschpark in der Römerstraße die Tür zu einer Lagerhalle sowie mehrere Automaten auf.

Der oder die Täter brachen auch weitere Automaten in unmittelbarere Nähe auf.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell