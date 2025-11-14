Diebstahl an Kfz

Im Zeitraum der vergangenen drei Wochen begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Weide an der Landstraße 34 zwischen Landscheid und Hupperath.





Hier entwendeten sie aus einer dort abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine (Traktor), durch Ausbau, die Lichtmaschine.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell