Diebstähle aus Autos

Zwischen Donnerstag, 16. Januar, 18:15 Uhr, und Freitag, 17. Januar, 7:05 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos in der Simone-de-Beauvoir-Straße in Trier ein und entwendeten eine Handtasche.





Zwischen Donnerstag, 16. Januar, 22 Uhr, und Freitag, 17. Januar, 13:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Autos in der Wolfsgasse auf und entwendeten aus dem Fahrzeug verschiedene Kleidungsstücke und Wertgegenstände.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



