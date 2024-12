Diebstähle aus Autos in Trier

In einer Tiefgarage in der Kloschinskystraße brachen unbekannte Täter gleich drei Autos auf. Zwischen Donnerstag, 26. Dezember, 18:15 Uhr, und Freitag, 27. Dezember, 7:30 Uhr, Schlugen der oder die Täter jeweils die Seitenscheiben der Beifahrerseite ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen.



Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 23:15 Uhr und 9 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos in einer Tiefgarage in der Engelstraße ein. Das Fahrzeug wurde ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht.



Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



