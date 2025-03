Die Wochenenddarstellung der Polizeiinspektion Trier

Der 24jährige Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges war gegen einen geparkten Pkw geprallt, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Unfallverursacher nicht nüchtern hinters Steuer gesetzt hatte. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.



Zwei Posttransporter durch Graffiti beschädigt



In der Nacht auf Samstag, 15. März besprühten unbekannte Täter zwei Auslieferfahrzeuge der Deutschen Post, die auf dem Fuhrparkgelände in der Güterstraße geparkt standen.

Zur Tatklärung bittet die PI Trier um Hinweise, die auf die Spur der Täter führen könnten. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651/983-44150 in Verbindung zu setzen.



Mehrere Fälle häuslicher Gewalt am vergangenen Wochenende



Die Polizeiinspektion Trier war über das letzte Wochenende über mehrere Fälle von häuslicher Gewalt im Stadtgebiet informiert worden. Dabei berichteten die Opfer über typische Straftaten wie Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung oder Hausfriedensbruch.

Bei diesem sensiblen und teils immer noch tabuisierten Thema stehen der Polizei in einem ersten Schritt weitreichende Möglichkeiten zur Verfügung, die es Opfern ermöglicht, Abstand zu gewinnen und professionelle Hilfe zu erhalten.

Sollte hierüber Informationsbedarf bestehen oder Hilfe benötigt werden, steht die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Trier gerne vertrauensvoll unter 0651/20157565 zur Seite. Die Opferschutzbeauftragte ist keine Polizeibeamtin und unterliegt nicht der Strafverfolgungspflicht, sodass auch eine unabhängige Beratung stattfinden kann.

Darüber hinaus können Hilfesuchende sich ebenso an das Opfer-Telefon des Weißen Rings unter 116 006 wenden.



