Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Während wir die Vorfreude auf die bevorstehenden Feierlichkeiten teilen, möchten wir auch auf die Gefahren hinweisen, die mit dem Gebrauch von Böllern und Raketen verbunden sind.



Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Unfällen, die durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht werden. Diese können nicht nur zu schweren Verletzungen führen, sondern auch Sachschäden verursachen. Wir appellieren an alle, beim Feiern verantwortungsbewusst zu handeln und die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.



Bitte denken Sie daran, dass nur zugelassene Feuerwerkskörper verwendet werden dürfen und der Gebrauch in der Nähe von Menschenansammlungen oder leicht entzündlichen Materialien gefährlich ist. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Jahreswechsel sicher und friedlich verläuft.



Ihre Polizeiinspektion Idar-Oberstein wünscht Ihnen ein fröhliches und sicheres Silvester!



