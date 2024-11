Daun: Zwei Unfälle mit überschlagenem PKW

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall, auf der L 28, nahe der Ortslage Daun-Steinborn, wurde ein 58-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war gegen 23.30 Uhr von Kirchweiler in Richtung Daun unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren aus Daun und Steinborn waren im Einsatz.



