Daun: Feuerwehr rückt zu Küchenbrand aus

Am gestrigen Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr Daun mit 20 Einsatzkräften zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Kreuzbergweg aus.

Laut Mitteilung, waren Gegenstände im Bereich des Herdes in Brand geraten. Nachdem das Feuer gelöscht war, demontierten Feuerwehrleute das Kochfeld. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung, die sich in in einem Mehrfamilienhaus befindet, sei Angaben zufolge, aktuell nicht bewohnbar.



