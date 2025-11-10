Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 07.11.2025 bis zum 09.11.2025





Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:



Maskierte Personen in Trier - Fehlalarm im Zusammenhang mit Cosplay-Veranstaltung



Trier - Am Samstag, den 08.11.2025, gegen 15:30 Uhr, gingen bei der Polizei Trier mehrere Mitteilungen über eine Personengruppe im Bereich der Luxemburger Straße ein. Zeugen berichteten, dass mehrere Personen maskiert und in Tarnkleidung unterwegs seien und augenscheinlich Waffen mit sich führten.

Aufgrund der unklaren Lage wurden umgehend erste Maßnahmen eingeleitet. Nach kurzer Abklärung stellte sich heraus, dass zeitgleich im Messepark Trier eine Cosplay-Veranstaltung stattfand. Die vermeintlich bewaffneten Personen konnten als Teilnehmende dieser Veranstaltung identifiziert werden. Bei den mitgeführten "Waffen" handelte es sich um täuschend echt wirkende Requisiten, die Teil der Kostümierungen waren.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das öffentliche Tragen von realistisch wirkenden Kostümen, insbesondere mit Nachbildungen von Waffen, immer wieder zu Missverständnissen führen kann. Einsatzkräfte können in solchen Situationen zunächst nicht zwischen echten Bedrohungen und harmlosen Darstellungen unterscheiden. Entsprechend werden zunächst polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, um eine mögliche Gefahr auszuschließen. Die Polizei betont, dass sie das kreative Engagement und die Leidenschaft der Cosplay-Community schätzt, zugleich jedoch verpflichtet ist, jeder potenziellen Gefahrenmeldung nachzugehen. Ein verantwortungsvoller Umgang kann helfen, sowohl die Sicherheit als auch das positive Miteinander zwischen Fans und Einsatzkräften zu fördern.



Um Missverständnisse und unnötige Polizeieinsätze zu vermeiden, wird unter anderem empfohlen:

- Realistische Requisiten außerhalb des Veranstaltungsortes verdeckt zu transportieren, zum Beispiel in Taschen oder Koffern.

- Kostümierungen erst auf dem Veranstaltungsgelände anzulegen und dort zu tragen.

- Kennzeichnungen oder farbliche Markierungen an Nachbildungen von Waffen anzubringen, um diese eindeutig als Requisiten erkennbar zu machen.



Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich



Trier - Am Sonntag, den 09.11.2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Schweringstraße in Richtung Mohrenkopfstraße. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses.

Der Mann erlitt hierbei eine stark blutende Kopfplatzwunde und wurde durch hinzueilende Zeugen aufgefunden, die umgehend den Rettungsdienst verständigten. Während der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille.

Der verletzte Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkoholkonsum auch beim Fahrradfahren die Reaktionsfähigkeit stark beeinträchtigt und zu schweren Unfällen führen kann.



