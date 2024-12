Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion (PI) Trier

Die Zahl spricht für ein leicht überdurchschnittliches Niveau im Ganzjahresvergleich.

Böhmerstraße - Mutmaßlich mehrere Autos beschädigt



Am Freitag, 13. Dezember gegen 21.40 Uhr hatte ein Zeuge in der Böhmerstraße zwei männliche Personen gemeldet, die sich offenbar an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht hatten. Die Nachschau der Polizei ergab, dass zumindest an einem Pkw mutmaßlich ein Reifen beschädigt worden war. Die Fahndung nach den beiden Personen verlief zunächst ohne Erfolg.

Die beiden Männer sollen mit einer grauen Jogging-, bzw. einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein und trugen jeweils Basecaps. Sie sollen sich in Richtung Moselufer entfernt haben.

Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können, bzw. selbst einen Schaden am Pkw festgestellt haben werden gebeten sich mit der Polizei unter 0651/983-41500 in Verbindung zu setzen.



Brand auf Balkon - Nachbar verhindert Schlimmeres



Das mutige und beherzte Eingreifen eines 70jährigen Mannes hatte am vergangenen Samstag, 14. Dezember womöglich viel Schlimmeres verhindert. Der Anwohner in der St.-Helena-Straße in Trier-Euren hatte gegen 16.30 Uhr durch Zufall gesehen, dass es auf einem Balkon im ersten Stock des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses gebrannt hatte. Kurzentschlossen eilte er zu dem Gebäude, kletterte über einen Tisch und ein Regenrohr auf den Balkon und warf das Brenngut, einen Tisch, geistesgegenwärtig in den Garten. Dort hatte er den Brand dann schon vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch gelöscht.

Durch den Brand war bereits die äußere Scheibe der Balkontür geborsten, vermutlich hätte das Feuer schnell auf das Gebäudeinnere übergegriffen. Dem selbstlosen Handeln des Nachbarn war es daher zu verdanken, dass keiner der 17 Bewohner des Hauses zu Schaden gekommen ist. Die Wohnungsinhaber waren zur Brandzeit nicht zu Hause.

Die Hintergründe zur Entstehung des Feuers sind indes unklar und Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.



Grenzenlose Partnerschaft - Internationale Polizeistreifen auf Trierer Weihnachtsmarkt



Mittlerweile eine gute Tradition und fester Bestandteil des polizeilichen Einsatzkonzeptes stellen an drei Samstagen in der Adventszeit die sogenannten Internationalen Polizeistreifen auf dem Trierer Weihnachtsmarkt dar.

Kollegen aus dem benachbarten Ausland (Luxemburg und Frankreich) aber auch weitere Partner wie die Bundespolizei, die Landespolizei Saarland und das Ordnungsamt Trier sorgen an den besucherstarken Samstagen zusammen mit der Trierer Polizei für ein gutes Gefühl auf dem Weihnachtsmarkt. Besonders geschätzt wird dies durch die vielen Gäste aus angrenzenden Regionen, die im Bedarfsfall einen Ansprechpartner mit gleicher Muttersprache haben und Verständigungsschwierigkeiten minimiert werden.

Gleichzeitig fördert die Maßnahme die internationale Zusammenarbeit im Sinne des europäischen Gedankens und stellt für Alle einen Mehrgewinn dar. Im Austausch unterstützen auch Trierer Polizisten immer wieder ihre ausländischen Kollegen bei diversen Anlässen und Großereignissen.



