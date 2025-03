Dachstuhlbrand in leerstehendem Wohnhaus in der Saarstraße

Am gestrigen Sonntag gingen bei der Integrierten Leitstelle und der Polizei gegen 18:55 Uhr mehrere Notrufe über einen Hausbrand in der Saarstraße ein.





Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl eines seit Jahren unbewohnten Wohn- und Geschäftshauses in Brand. Zur Brandbekämpfung wurde die Saarstraße für mehrere Stunden voll gesperrt, die beiden angrenzenden Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert.



Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf mindestens 200.000 Euro. Derzeit sind die beiden unmittelbar angrenzenden Nachbarhäuser noch nicht wieder bewohnbar, da zunächst deren Statik überprüft werden muss.



Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Brandermittlung könnte das Feuer fahrlässig verursacht worden sein. Einen Hinweis auf einen Verantwortlichen hat die Polizei derweil noch nicht.



Die Ermittlungen dauern an.



Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651-98343390.



