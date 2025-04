Crime & Connect - Deine Zukunft bei der Kripo

Ob Vermisstenfälle, Cyberangriffe oder Spurensuche - bei Crime & Connect erwarten die Besucherinnen und Besucher spannende Simulationen, praxisnahe Workshops und ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Kripo. Hier können Interessierte direkt von den Experten lernen und selbst zu Ermittlern werden!



Highlights des Tages:



- Vermisstenfall-Workshop: Werde zum Ermittler und überlege,

welche Ermittlungsmöglichkeiten infrage kommen.



- Interaktive Crime Night: Nimm teil an einem spannenden Fall aus

der bekannten Show "Aktenzeichen XY".



- Cyberangriff Simulation: Erlebe live, wie ein Cyberangriff über

öffentliches WLAN simuliert wird.



- Tatortarbeit hautnah: Durchsuche einen Tatort und finde

versteckte Spuren mit unserem echten Spurenkoffer.



- Drohne und 3D-Tatortaufnahmen: Erkunde die neueste Technik zur

Tatortaufnahme.



Im Anschluss beantwortet die Einstellungsberatung alle Fragen zu Studien- und Praktikumsmöglichkeiten im Polizeipräsidium Trier.



Anmeldung: Bitte mit Name, Geburtsdatum und Erreichbarkeit per E-Mail an kiwittlich.einstellungsberatung(at)polizei.rlp.de.



Wo: Kriminalinspektion Wittlich, Schloßstraße 11, 54516 Wittlich



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





