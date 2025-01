Code Blue - Löse einen Fall mit uns!

Und bist du mindestens 15 Jahre alt? Dann komm am 7. März 2025 zur Polizei Idar-Oberstein.



Von 16 bis 20 Uhr bieten wir 4 Zeitslots an, in denen du mit uns einen spannenden und aufregenden Fall lösen kannst. Versetz dich in die Lage der Kolleginnen und Kollegen des Schichtdienstes und sichere im Anschluss Spuren wie die Spurensicherung der Kriminalpolizei.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann melde dich bitte bis zum 24. Februar via E-Mail unter piidar-oberstein.einstellungsberatung@polizei.rlp.de, an. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Schnell sein lohnt sich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein.einstellungsberatung@polizei.rlp.de





