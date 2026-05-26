Brand in Nohen



Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt.

Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Die Ortsdurchfahrt wurde über mehrere Stunden gesperrt.

Der derzeitige Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.

Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein.



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