Brand in altem Bauernhaus

Die Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand im Gebäude erheblicher Schaden, sodass es aktuell nicht bewohnbar ist. Der Schaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Idar-Oberstein.

Es waren umliegende Feuerwehren, ein Rettungswagen/Notarzt und die Polizei im Einsatz.

Die Hauptstraße in Ellweiler war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.



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