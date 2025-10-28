Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es zu einem technischen Defekt an einem Wechselrichter einer Solaranlage des Baumarktes gekommen war, welcher schmorte und Rauchentwicklung verursachte.
Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte die Gefahrenlage schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Evakuierungen vor Ort waren nicht erforderlich.
Brand eines Wechselrichters