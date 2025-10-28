Brand eines Wechselrichters

Am 27.10.2025 gegen 13:30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Wittlich über den Brand im Bereich eines Baumarktes in der Römerstraße in Wittlich informiert.





Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es zu einem technischen Defekt an einem Wechselrichter einer Solaranlage des Baumarktes gekommen war, welcher schmorte und Rauchentwicklung verursachte.



Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte die Gefahrenlage schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Evakuierungen vor Ort waren nicht erforderlich.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell