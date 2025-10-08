Brand eines unbewohnten Gebäudes in Kröv

Bei dem Objekt handelt es sich um einen als Schuppen bzw. Lagerhalle genutzten Bau.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.



Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden sind mit starken Kräften im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer auf ein angrenzendes Anwesen über. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.



Zwei Personen wurden zur weiteren Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



