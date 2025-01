Brand eines Restmüllcontainers

Am 01.01.2025, gegen 00:50h, kam es in Morbach, nahe des Ärztehauses, zu einem Brand.

Demnach wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine noch nicht vollständig ausgekühlte Feuerwerksbatterie in einem Restmüllcontainer entsorgt. In der Folge fing dieser Feuer und wurde dadurch stark beschädigt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Morbach sowie die Polizei Morbach.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Zudem wird nochmals darauf hingewiesen, dass Feuerwerkskörper erst nach dem vollständigen Auskühlen entsorgt werden sollen.



