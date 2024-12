Brand eines Mehrfamilienhauses

Am Dienstag, 03.12.24 gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Wohnhausbrand in Jünkerath in der Gewerkschaftsstrasse.



Das betroffene Doppelhaus besteht aus 4 Wohneinheiten, wobei sich der Brand auf eine der Wohnungen beschränkte. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, sodass die Bewohner in verschiedenen Stellen im Umkreis untergebracht werden mussten.

Einer der Bewohner zog sich bei dem Versuch, den Brand eigenständig zu löschen, eine Rauchgasintoxikation zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, jedoch besteht keine Lebensgefahr.

Am Haus entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Brandursache ist momentan Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Wittlich fortgeführt werden.

Im Einsatz waren die FFW Jünkerath, Feusdorf und Esch, das DRK Jünkerath und Walsdorf sowie ein Notarzt aus Daun, die Kreisverwaltung Vulkaneifel und die Polizeiinspektion Prüm.



