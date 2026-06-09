Osann-Monzel
Brand eines Gartenhauses
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am 08.06.2026 gegen 18:31 Uhr kam es zu einem Brand eines Gartenhauses in der Brunnenstraße in Osann-Monzel.

Lesezeit 1 Minute



Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf andere Gebäude bestand nicht.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Das Gartenhaus wurde im Bereich des Dachs leicht beschädigt, der Schaden beläuft sich in einem niedrigen Bereich.

Es wurde niemand verletzt.

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