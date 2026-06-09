Brand eines Gartenhauses





Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf andere Gebäude bestand nicht.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Das Gartenhaus wurde im Bereich des Dachs leicht beschädigt, der Schaden beläuft sich in einem niedrigen Bereich.



Es wurde niemand verletzt.



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