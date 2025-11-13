Brand eines Altkleidercontainers in Briedel





Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dennoch wurde der Altkleidercontainer durch das Feuer erheblich beschädigt.



Aufgrund erster Ermittlungen vor Ort erscheint es sehr wahrscheinlich, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Moselstraße gemacht haben, werden gebeten diese bei der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 zu melden.



