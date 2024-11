Brand beim Bahnhof Karthaus

Am 23.10.2024, gegen 18:50 Uhr wurde eine Brand und Rauchentwicklung aus einem Nebengebäude der Bahnhofes in Karthaus gemeldet.



Im Keller des Gebäudes entstand ein Brand im Bereich eines Kellerfensters.

Dieser konnte noch im Rahmen seiner Entstehung durch die eingesetzten Feuerwehren Konz und Wasserliesch gelöscht werden.

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen entstand kein erheblicher Gebäudeschaden.

Personenschaden ist keiner entstanden.

Für die gegenüberliegenden Wohngebäude bestand keine Gefahr.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Konz (06501/9268-0)zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

Granastr. 116

54329 Konz



Telefon: 06501/9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



