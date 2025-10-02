Birkenfeld – Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Montag, 29.09.2025 und Mittwoch, 01.10.2025, kam es in der Breslauer Straße in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.



Durch bislang unbekannte Täter wurden an einem VW Golf zwei Autoreifen zerstochen. Der Gummi wurde hierbei derart beschädigt, dass die Reifen nur noch platt vorgefunden werden konnten. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der bislang unbekannte Täter/Täterin für die Tat einen spitzen Gegenstand benutzt haben dürfte.

Sollten sie die Tat beobachtet oder sonstige relevante Wahrnehmungen gemacht haben, wird darum gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld aufzunehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

tel. 06782/9910

Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell