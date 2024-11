Betrunkener Schulbusfahrer verursacht Unfälle

Am 30.10.24 gegen 13:50 Uhr meldete ein Anwohner, dass in Leitzweiler ein Schulbus gegen eine Mauer gefahren wäre.



Der Busfahrer hätte dort Kinder herausgelassen und wäre dann einfach weitergefahren.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Bus auf der L 347 festgestellt werden.

Dort ignorierte der Busfahrer zunächst die Anhaltesignale der Polizei und touchierte auch noch eine Leitplanke. Im weiteren Verlauf konnte er aber überholt und angehalten werden.

Im Bus befanden sich zu dieser Zeit noch 5 Schüler im Alter von 11-18 Jahren.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer vermutlich unter Alkohol/- Drogeneinfluss stand. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, dieser wurde zu Monatsbeginn, nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss mit seinem Privatfahrzeug, von der Polizei sichergestellt.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Busfirma wurde in Kenntnis gesetzt, um zukünftige Fahrten durch den Fahrer zu verhindern.

Die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Kinder wurden von den Eltern vor Ort abgeholt, der Bus von einem Ersatzfahrer übernommen.

Die Fahrt begann am Schulzentrum Türkismühle, die letzte Haltestelle wäre in Eckersweiler gewesen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell