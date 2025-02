Betrügerische Spendensammler

Sie gaben sich als taubstumm aus und sammelten Bargeld.

In diesem Zusammenhang gab es Hinweise auf einen genutzten Pkw der Marke BMW mit niederländischer Zulassung.



Zeugen und / oder Geschädigte, die Hinweise geben können bzw. Geld übergaben, mögen sich bitte bei der Polizei in Prüm unter 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell