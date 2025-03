Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Call-Center-Betrug CCB) mehrere teure Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Täter, der sich als Mitarbeiter eines Gerichts ausgab.



Zuvor vermittelten die Täter der Frau am Telefon, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine hohe Kaution zur Verhinderung der Inhaftierung gezahlt werden müsse.



Die Kriminalpolizei Trier fragt:



Wer hat im Tatzeitraum, Donnerstag, 27. März 2025, zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr in der Ortslage Wittlich-Wengerohr im Bereich der Petrusstraße verdächtige Personen, verdächtige Fahrzeuge oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht?



Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Telefonnummer 0651/983-43390 an die Kriminalpolizei Trier mitzuteilen.



So schützen Sie sich vor betrügerischen Anrufen:



- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie

einfach auf.

- Kontaktieren Sie unmittelbar die von den Tätern benannten

Kinder/Angehörigen.

- Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss z. B.

für lebensnotwendige medizinische Behandlungen oder zur

Freilassung aus polizeilichem Gewahrsam niemals Geld

vorgestreckt werden.

- Bei Zweifeln informieren Sie umgehend die Polizei. Wählen sie

selbst den Notruf und nutzen Sie keine Rückruffunktion ihres

Telefons.

- Erzählen Sie insbesondere lebensälteren Angehörigen und

Bekannten von der Betrugsmasche.



Weitergehende Informationen zu diesen Betrugsmaschen finden Sie online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/



