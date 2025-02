Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in sechs Fällen

Daun, Kelberg, Bodenbach, Hasborn (ots) - Mutmaßlich in der Nacht auf den 18. Februar 2025 kam es in Daun, Kelberg, Bongard, Bodenbach und Hasborn zu insgesamt sechs Diebstählen aus Firmenfahrzeugen, bei denen jeweils Werkzeuge entwendet wurden.





In den meisten der Fälle begaben sich der oder die bisher unbekannten Täter zu den abgestellten Fahrzeugen, schlugen eine der Scheiben ein und gelangten so in das Innere der Fahrzeuge.



Die sich im Inneren teilweise sehr hochwertigen Werkzeuge wurden vollends mitgenommen.



Durch die Fachkräfte der Kriminalinspektion Wittlich wurden die Tatorte entsprechend aufgenommen und spurensichernd bearbeitet.



Jegliche Zeugenhinweise, insbesondere auf die Wahrnehmung verdächtiger Geräusche und Beobachtungen in diesem Zusammenhang werden an die Polizeiinspektion Daun, 06592 / 96260, die Polizeiinspektion Wittlich, 06571 / 9260 oder die Kriminalinspektion Wittlich, 06571 / 95000 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell