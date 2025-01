Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Baucontainer

Im Zeitraum Mittwoch,29.01.2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025 07:00 Uhr, kam es in der Rudolf-Diesel-Straße 6 in 54329 Konz-Könen zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer auf dem Firmengelände der Firma Elatec.