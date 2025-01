In der Nacht von Dienstag, 28.01.2025, 22:00 Uhr auf Mittwoch, 29.01.2025, 09:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter mehrere Wahlplakate der AfD, die am Brückengeländer und an Laternen auf der Brücke angebracht waren, abgerissen und zerstört.