Beschädigung von mehreren Wahlplakaten

Am 06.02.2025, wurden mehrere beschädigte/ abgerissene Wahlplakate verschiedener Parteien im Stadtgebiet, in der Nähe des Schulzentrums, festgestellt.





Die Plakate wurden vermutlich in der Nacht zum 06.02.2025, oder am Morgen des 06.02.2025 beschädigt.



Die Polizei Bernkastel hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel

Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



