Beschädigung eines Pkw´s auf dem Parkplatz "Am Talweiher" in Birkenfeld

Im Zeitraum von Freitag, den 07.02.2025 17:50 Uhr bis 19:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Anwesens Am Talweiher 11 in Birkenfeld ein Sachbeschädigung an einem dort abgestellten blauen Mercedes-Benz.