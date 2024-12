Beschädigung eines PKW auf dem Nettoparkplatz in Birkenfeld

Im Zeitraum von Dienstag, den 03.12.2024 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 04. Dezember 2024 16:30 Uhr, ereignete sich auf dem Nettoparkplatz in Birkenfeld ein Sachbeschädigung an einem dort abgestellten schwarzen Ford.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das abgestellte Fahrzeug entlang der gesamten Fahrerseite.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



