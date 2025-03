Berufsinformationsabend bei der Polizei Morbach

Wie arbeitet eigentlich ein Beamter im Wechselschichtdienst? Welches Aufgabenfeld hat der Bezirksdienst oder die Dienststellenleitung? Was macht die Sachbearbeitung der Jugendkriminalität so besonders und bei welchen Einsätzen sind unsere vierbeinigen Kollegen der Diensthundestaffel eigentlich dabei?

Das alles erfährst du live vor Ort.



Tauche in den Polizeialltag ein und lerne die Vielfalt des Polizeiberufs hautnah kennen. Wir freuen uns auf einen lockeren Austausch mit vielen Gesprächen und Fragen, die du schon immer mal stellen wolltest.



Wir laden herzlich zu unserem Berufsinformationsabend bei unserer Dienststelle, der Polizeiinspektion Morbach, ein:



26. März 2025, 18:00 - 21:00 Uhr



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, melde dich daher rechtzeitig an!

Sende dazu bitte deinen vollständigen Namen, dein Geburtsdatum und eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail an: pimorbach(at)polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06533-93740.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell