Berauscht und alkoholisiert im Straßenverkehr

Da bei dem 30jährigen Mann Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden konnten, wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Betroffenen wurde zudem eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Am 01.01.2025, gg. 01.15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wittlich über einen Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt, der sich in der Kirchstraße der Gemeinde Binsfeld ereignet habe.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnten die eingesetzten Beamten zunächst feststellen, dass sich der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle entfernt hatte.

Im Rahmen der Fahndung konnte der vermeintliche Unfallflüchtige innerhalb der Ortslage Binsfeld angetroffen werden.

Da bei dem 41jährigen Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille festgestellt werden konnte, wurde dessen Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Der verunfallte PKW wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell