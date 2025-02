B 53 - Pkw prallt auf Anhänger

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 53 in Richtung Enkirch, als er aus bislang ungeklärter Ursache, auf gerader Strecke, gegen den Anhänger eines vor ihm fahrenden Traktors stieß. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Traben-Trarbach, 2 RTW und die Polizei Traben-Trarbach.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 06541/6270 mit der Polizei in Traben-Trarbach in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Traben-Trarbach



Telefon: 06541-6270

pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell