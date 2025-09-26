Auffinden von Diebesgut - 14 Altfettbehälter der Firma ReFood

Bei diesen Behältern handelt es sich um Tonnen der Firma ReFood für Altfettrecycling.
Die Kunststofftonnen bestehen teilweise aus bereits bekannten Fällen, jedoch können derzeit nicht alle Tonnen zugeordnet werden.
Zeugen der Tat, sowie Geschädigte von bislang nicht gemeldeten Vorfällen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun,
Tel: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
-------------------------------------------------------------
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
