Anscheinswaffen lösen Polizeieinsatz aus

Hintergrund waren Hinweise auf Personen, die möglicherweise im Besitz von illegalen Waffen sein könnten.



Insgesamt wurden zwischen 5 Uhr und 8 Uhr vier Anwesen bzw. Wohnungen durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den mutmaßlichen Waffen um insgesamt fünf sogenannter Anscheinswaffen handelte. Diese sind nicht erlaubnispflichtig, dürfen aber in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Aus präventiven Gründen wurden alle Waffen sichergestellt. Des Weiteren wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen Kleinmengen an Betäubungsmitteln sowie eine geringe Menge scharfer Munition sichergestellt.



Die Ermittlungen dauern an.



