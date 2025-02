Anrufe von Falschen Polizeibeamten

In bekannter Weise wurden die Bürger im Dienstgebiet erneut mit diesen Anrufen drangsaliert. Gestern waren die Bürger in und um Kelberg an der Reihe. Die " echte" Polizei in Daun bekam mehrere Anrufe von wachsamen Bürgern, die zuvor von angeblichen Polizeibeamten kontaktiert wurden. Diese falschen Fünfziger hatten jedoch nicht mit dem Informationsstand ihrer vermeintlichen Opfer gerechnet und wurden eiskalt abserviert. Keiner der angerufenen Bürger ist auf die kriminellen Absichten reingefallen.

Daher nochmals der Appell an die Bevölkerung. Lassen Sie sich nicht täuschen! Ihre Polizei ruft Sie nicht an und befragt Sie nach Bargeld oder verlangt Wertgegenstände von Ihnen! Keine echte Polizei kommt an die Haustür und nimmt Geld oder Schmuck an der Haustür entgegen! Gehen Sie nicht auf die Gespräche ein! Legen Sie in diesen Fällen auf und informieren sie Ihre Polizei! Wir sind unter 06592-96260 rund um die Uhr für Sie erreichbar. In dringenden Fällen nutzen Sie bitte den Polizei-Notruf, 110!



