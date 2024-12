Ankündigung: Schwertransport wird am 16. Dezember im Trierer Westen zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen

Auf insgesamt 28 Achsen gilt es einen Trafo vom Umspannwerk in der Eurener Straße sicher in die Gottbillstraße zu bringen, von wo aus die Weiterfahrt auf Schienen erfolgen wird.

Damit die Auswirkungen auf den Allgemeinverkehr möglichst gering ausfallen, setzt sich der Transport erst ab ca. 22.30 Uhr in Bewegung. Trotzdem bleibt es unerlässlich, dass einzelne Straßen temporär gesperrt werden müssen. Betroffen sind insbesondere die Eurener Straße, Hornstraße, Aachener Straße und die Luxemburger Straße.

Die Polizeiinspektion Trier gewährleistet dabei, dass die Sperrungen flexibel und nur so lange wie nötig aufrecht erhalten bleiben.

Es wird gebeten, die Ankündigung bei den eigenen Fahrtplanungen zu berücksichtigen.



