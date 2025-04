Anja Rakowski zeichnet weitere Polizeibeamtinnen und -beamte aus

Zuvor hatte Polizeipräsidentin Rakowski bereits am Dienstag, dem 11. März 2025, im Rahmen einer größeren Feierstunde zehn Beamtinnen und Beamte geehrt.



Am Dienstag, 1. April, überreichte Rakowski nun auch Kriminaloberkommissar Philipp Theis, Polizeikommissarin Nadine Herges, Polizeikommissaren Bernd Lücke, Philipp Wagner und Tim Eifler sowie Polizeihauptkommissar Michael Herteux ihre Urkunden.



Die Beamtinnen und Beamten waren am 13. April 2024 zu einem Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier entsandt worden und trafen dort noch vor der Feuerwehr ein. Sie erkannten, dass sich neben dem eigentlichen Brandort eine möglicherweise lebensbedrohliche Rauchgasbelastung in angrenzenden Containern ausbreitete, in denen sich weiterhin Menschen aufhielten. Geistesgegenwärtig realisierten die Polizistinnen und Polizisten die Gefahr für die Bewohner und räumten umgehend die Container. 22 der evakuierten Menschen mussten trotz der schnellen Reaktion ärztlich versorgt werden. Auch die handelnden Beamtinnen und Beamte erlitten Rauchgasintoxikationen und mussten nach ärztlicher Behandlung ihren Dienst abbrechen.



Durch den entschlossenen gemeinsamen Einsatz und das professionelles Handeln konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Container schwerste Verletzungen davontrugen. Vermutlich retteten sie sogar die Leben vieler Menschen. "Ich danke Ihnen sehr für Ihr herausragendes und keineswegs selbstverständliches Engagement, bei dem Sie ihre eigene Gesundheit zur Rettung Ihnen fremder Menschen riskiert haben," lobte die Polizeipräsidentin das Verhalten ihrer Mitarbeitenden.



