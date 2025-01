Anhängerdiebstahl in Hoppstädten-Weiersbach

Rücknahme der Pressemeldung in genannter Sache: Der Geschädigte erschien am Mittag auf hiesiger Polizeiinspektion und teilte peinlich berührt mit, dass es innerhalb der Familie zu einem Kommunikationsproblem gekommen sei.

Der PKW-Anhänger sei regulär durch einen Nachbarn genutzt worden und nicht wie irrtümlich vermutet gestohlen worden.

Er bat vielmals die Umstände zu entschuldigen.



Im Zeitraum von Dienstag, den 31.12.2024 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 01.01.2025 09:30 Uhr, wurde auf dem Firmengelände einer Heizungsbaufirma in der Industriestraße von Hoppstädten-Weiersbach ein Anhänger samt Inhalt entwendet. Der Anhänger der Marke PARTENHEIMER ist älteren Baujahres, hat eine rote Plane und ist mit Birkenfelder Kreiskennzeichen versehen. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder Verbleib nimmt die zuständige Polizeiinspektion in Birkenfeld entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

pibirkenfeld.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell