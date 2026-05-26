Amtswechsel in der Leitung der Pressestelle

Im Rahmen der Feierstunde stellte sie der Öffentlichkeit und den Medien den neuen Leiter der Pressestelle, EPHK Michael Notzon, vor und führte diesen offiziell in sein Amt ein.



EPHK Uwe Konz trat am 1. August 1980 in den rheinland-pfälzischen Polizeidienst ein. Nach Abschluss der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr war er zunächst für mehrere Jahre Angehöriger der damaligen 9. Hundertschaft in Mainz und anschließend in Wengerohr, bevor er im August 1987 in den polizeilichen Einzeldienst zur Polizeiautobahnstation Heidenheim wechselte. 1993 übernahm Uwe Konz erste Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schweich.

Im Oktober 1994 wurde er zum stellvertretenden Beauftragten für Jugendsachen bei der Polizeidirektion Trier ernannt. Von 1999 bis 2009 nahm er die Aufgabe des Beauftragten für Jugendsachen hauptamtlich wahr.

In den folgenden Jahren war er maßgeblich an der Entstehung des "Haus des Jugendrechts" in Trier beteiligt. In der Folge wurde ihm die Leitung des dort untergebrachten Gemeinsamen Sachgebietes Jugend der Polizeidirektion Trier übertragen.

Am 15. Oktober 2014 übernahm Uwe Konz schließlich die Leitung der Pressestelle im Polizeipräsidium.



"Mit großem Engagement, hoher Professionalität und feinem Gespür für die Anforderungen moderner Medienarbeit haben Sie die Kommunikation unserer Behörde maßgeblich geprägt. Auch in herausfordernden Einsatzlagen war die Pressestelle stets handlungsfähig, besonnen und klar in der Ansprache", so Anja Rakowski. Die Behördenleiterin verabschiedete Uwe Konz mit Dank und den Besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt in den wohlverdienten Ruhestand.



EPHK Michael Notzon begann seinen Dienst bei der Polizei Rheinland-Pfalz im September 1987 und war bis Juni 1996 angehöriger der Bereitschaftspolizei. Nach langjähriger Tätigkeit bei der Landespolizeischule wechselte er im Oktober 2010 ins Polizeipräsidium Trier zur Polizeiinspektion Trier in den polizeilichen Einzeldienst.

Im Juni 2012 übernahm er dort die Funktion eines stellvertretenden Dienstgruppenleiters und schließlich im Mai 2015 die Funktion eines Dienstgruppenleiters.

Im März 2020 wechselte er in den Führungsstab des Polizeipräsidiums zum Stabsbereich Führungs- und Lagezentrale, wo er als Polizeiführer vom Dienst in der Führungszentrale tätig war.



"Die Pressestelle ist das Gesicht der Polizei in der Öffentlichkeit. Sie ist Schnittstelle zwischen polizeilichem Handeln und gesellschaftlicher Wahrnehmung. Transparente, sachliche und verlässliche Kommunikation ist in Zeiten schneller Informationsverbreitung wichtiger denn je. Sie schafft Vertrauen - und Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit", fasste die Behördenleiterin zusammen und wünschte dem neuen Leiter der Pressestelle viel Freude und Erfolg bei der neuen Tätigkeit und stets das nötige Quäntchen Glück.



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