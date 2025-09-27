alkoholisierte Person verletzt Polizeibeamte

Am 27.09.2025 gegen 02:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen jungen Mann aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, weil dieser in offenbar hilfloser Lage bei den aktuell herrschenden nächtlichen Temperaturen nur sehr unzureichend bekleidet auf einer Parkbank am Pariser Platz in Wittlich lag.





Im Rahmen der Kontrolle der Person schwankte die Stimmung des jungen Mannes, welcher offensichtlich erheblich alkoholisiert war und er wurde zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten, was darin gipfelte, dass er die eingesetzten Beamten unvermittelt angriff und mittels Faustschlags und Fußtritts leicht verletzte.



Der Aggressor, welcher im weiteren Verlauf eine Alkoholisierung von über 2,0 Promille aufwies, wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen festgenommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



