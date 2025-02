Aktuelle Betrugsmasche: Notlage vortäuschen und Geld erfragen ++ Polizei warnt ausdrücklich ++

Die Opfer werden teilweise zunächst auf englisch angesprochen und die Täter geben sich zum Teil als Engländer aus.

Durch kumpelhaftes Verhalten und lockeres Schildern täuschen die Täter glaubhaft vor, sich in einer Notlage zu befinden. Hierbei erklären sie die angebliche Notlage, wie beispielweise, dass ihr Gepäck gestohlen wurde, der Geldbeutel verloren ging oder aber, dass sie selbst Opfer seien und ausgeraubt wurden.



Die Täter "erfragen" sich höflich in der Regel eine Summe von 1.000 Pfund oder Euro und geben vor, diese mittels Sofortüberweisung direkt an den Geschädigten zu überweisen. Das Opfer wird sodann darum gebeten, diesen Betrag an einem Bankautomat abzuheben.

Um die Glaubwürdigkeit zu untermauern, zeigen die Täter in machen Fällen eine falsche Bestätigung in ihrem Online-Banking vor. Dies soll suggerieren und bestätigen, dass die Transaktion wie zuvor besprochen auf dem Konto des Geschädigten eingegangen sei.



Diese Überweisung hat jedoch nie tatsächlich stattgefunden und die Gutmütigkeit der Opfer wurde ausgenutzt.



Die Polizei empfiehlt:



- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von fremden Personen angesprochen

und um Bargeld gebeten werden. Besonders bei Angeboten, Geld

vorab auf Ihr Konto zu überweisen, sollten Sie misstrauisch

sein. Solche Situationen sind oft Teil einer Betrugsmasche.



- Hinterfragen Sie die Schilderungen von Notlagen.



- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch wenn die

Geschichte glaubwürdig erscheint. Betrüger nutzen oft emotionale

Manipulation, um Ihre Hilfsbereitschaft auszunutzen.



- Überprüfen Sie immer, ob versprochene Zahlungen tatsächlich auf

Ihrem Konto eingegangen sind, bevor Sie Geld herausgeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell