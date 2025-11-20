Adventskonzert des Polizeipräsidiums

Der Eintritt ist frei. In bewährter Tradition wird um eine Spende für einen sozialen Zweck, der noch bekanntgegeben wird, gebeten.



Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von Florian Weber gestaltet gemeinsam mit Domorganist Marcel Eliasch das diesjährige Adventskonzert musikalisch. Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim rundet das Programm mit Wortbeiträgen ab. Unter der Stückauswahl befinden sich klassische Werke von Michael Haydn und Georg Friedrich Händel sowie bekannte Weihnachtslieder wie "Let the bells ring!", die Titelmusik aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Tochter Zion".



Mit dem Benefizkonzert möchte sich die Polizei bei den Menschen der Region für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen in den zurückliegenden beiden Jahren bedanken.



Polizeipräsidentin Anja Rakowski lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem außergewöhnlichen Konzerterlebnis ein und freut sich, wenn viele Menschen das Konzert im Trierer Dom besuchen.



