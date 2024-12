Adventskonzert des Polizeipräsidiums - fast 5.000 Euro Spenden für Inklusionsprojekt

Mit dem 19. traditionellen Adventskonzert bedankte sich Polizeipräsidentin Anja Rakowski am 3. Dezember in der Konstantin-Basilika bei den Menschen in der Region für das Vertrauen in ihre Polizei und die Unterstützung, die sie bei Ihrer Aufgabenerfüllung durch die Bevölkerung erhält.





Fast 800 Menschen fanden den Weg in die Basilika, um sich von der Musik des Landespolizeiorchesters in Advents- und Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen. Unterstützung erhielten die Musiker vom Organisten der Basilika, Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer, sowie durch Wortbeiträge des Polizeiseelsorgers Hubertus Kesselheim.



Zu Beginn hatte die Polizeipräsidentin ihre Gäste um Spenden für einen "guten Zweck" gebeten. In diesem Jahr entschied sich Anja Rakowski für den Verein "Youth rock it!!! e.V." aus Föhren.



Die Ehrenamtlichen im Verein leben und fördern Inklusion mit der emotionalen Kraft der Musik, des Theaters und der Kunst. So bringen sie Menschen aller Altersgruppen, mit und ohne Einschränkungen, zusammen und demonstrieren die Normalität des Anderssein.



Angetan von der professionellen Musik und überzeugt von der sinnvollen Arbeit des Vereins spendeten das Publikum 4929,50 Euro zugunsten des Inklusionsprojekts.



Am 19. Dezember übergab die Polizeipräsidentin den Spendenerlös an die Vereinsvorsitzende, Daniela Konz, die sich schon über die Auswahl ihres Vereins gefreut hatte. Schier aus dem Häuschen war sie, als sie von der Höhe der Spende hörte.



Mehr über den Verein, seinen Ansatz und seine Ziele erfahren Sie unter www.youthrockit.de



Das Foto zeigt Polizeipräsidentin Anja Rakowski mit Daniela Konz, eingerahmt von Geschäftsführer Timo Mattes (re.) und Vorstandsmitglied Sebastian Konz (li.).



